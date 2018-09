Das Zurückziehen der geplanten Ausfuhr stehe offenbar im Zusammenhang mit einer derzeit laufenden Prüfung der Bafin bei der Europäisch-Iranischen Handelsbank, berichteten die drei Medien weiter. Die Bank muss nachweisen, dass sie alle Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhält. Da Iran auf einer Liste sogenannter Hochrisikostaaten der internationalen "Financial Action Task Force" steht, scheine dieser Nachweis schwer zu erbringen zu sein, hieß es in dem Bericht. Die 300 Millionen Euro sind Teil einer Milliardensumme, die sich auf den Konten der EIHB angesammelt hat; die Erlöse aus iranisch-indischen Ölgeschäften wurden seit Jahren in Hamburg verbucht.