Außerdem sollen auch neue internationale Märkte erschlossen werden. In Tawain und Japan wird Meißner Porzellan stark nachgefragt. "Meißner Porzellan ist eine Luxusware. Und als Luxusware kauft man es in diesen Ländern sehr gerne, weil die Identifikation der zwei Schwerter, das Verkörpern dieser Tradition, auch in den Produkten zur Geltung kommt", so Wilhelm Siemen. "Man kauft Meißen, weil man weiß: Das ist echte Tradition, das ist ein echtes europäisches Kulturerbe."