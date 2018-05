Das Unglück ereignete sich vor der chinesischen Ostküste. Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei der Kollision von zwei Schiffen vor der Küste Ostchinas ist ein Öltanker in Brand geraten. 32 Seeleute seien vermisst, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Eine große Such- und Rettungsaktion sei angelaufen. Es sei ausgelaufenes Öl auf der Meeresoberfläche zu sehen.



Der Öltanker soll rund 300 Kilometer östlich von der Jangtse-Mündung bei Shanghai mit einem Frachter kollidiert sein. Der ganz in Flammen stehende, 274 Meter lange Tanker sei in Schieflage geraten.