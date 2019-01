Streaming-Dienste wie Spotify erfreuen sich großer Beliebtheit.

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Heiligabend und Silvester 2018 haben erneut Streaming-Rekorde gebracht. An Heiligabend wurden über 323 Millionen Titel in Deutschland gestreamt, so viele wie nie zuvor. An Silvester waren es laut GfK Entertainment rund 300 Millionen. Damit wurden die Spitzenwerte von 2017 übertroffen: Da waren es 230 bzw. 225 Millionen Abrufe.



Die meistgestreamten Songs an Heiligabend waren "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey (2,54 Millionen) und "Last Christmas" von Wham! (2,48 Millionen).