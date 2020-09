Ein Richterhammer liegt auf einer Richterbank. Symbolbild

Er filmte und fotografierte den sexuellen Missbrauch von 47 Jungen in vier Ländern: Ein Australier ist von einem Gericht in Melbourne zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Der Richter bezeichnete das Verbrechen als das schlimmste, das er je gesehen habe. Die meisten Fälle passierten auf den Philippinen, andere in Singapur und Indonesien.



Der 53-Jährige erstellte zwischen 2002 und 2017 mehr als 35.000 Fotos und 4.800 Videos. Er suchte sich laut dem Richter Orte aus, an denen er leicht an kleine Jungen herankam.