Mehr Frauen sollen Zugang zu Hilfeeinrichtungen bekommen.

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Frauen sollen angesichts Zehntausender Übergriffe jährlich besser vor Gewalt geschützt werden. 35 Millionen Euro pro Jahr vom Bund seien in den kommenden vier Jahren vorgesehen, um mehr Frauen Zugang zu Hilfeeinrichtungen zu ermöglichen, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast.



Das Geld sei unter anderem für den Ausbau von Frauenhäusern gedacht. Am Montag ist Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. 2016 wurden fast 110.000 Frauen in Deutschland Opfer von versuchten oder vollendeten Delikten.