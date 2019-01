"Die Anatomie-Stunde des Dr. Nicolaes Tulp" aus dem Jahr 1632.

Quelle: Margareta Svensson/Mauritshuis/dpa

Die Niederlande stehen 2019 ganz im Zeichen des Malers Rembrandt van Rijn. Vor 350 Jahren, am 4. Oktober 1669, starb der weltberühmte holländische Meister in Amsterdam. Prinzessin Beatrix wird das Themenjahr "Rembrandt und das Goldene Zeitalter" am 30. Januar im Mauritshuis in Den Haag offiziell eröffnen.



Mit Ausstellungen und Rundgängen ehren das Jahr über Städte und Museen im ganzen Land den Maler. So zeigt das Mauritshuis erstmals seine gesamte Rembrandt-Sammlung in einer Ausstellung.