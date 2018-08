Für Freitag werden Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad erwartet. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Das baden-württembergische Bad Mergentheim ist am Donnerstag der heißeste Ort in Deutschland gewesen. 36,8 Grad Celsius wurden dort gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Die vier weiteren Top-Werte wurden allesamt im Osten des Landes gemessen.



In Doberlug-Kirchhain in Brandenburg waren es 36,6 Grad, in Oschatz in Sachsen 36,5 Grad und in Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt und Klitzschen in der Gemeinde Mockrehna in Sachsen jeweils 36,4 Grad Celsius.