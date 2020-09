Verkleidete Karnevalisten.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Ob Kostüme, Schminke oder Luftschlangen für die eigene Party: Zum Karneval kann der Einzelhandel in Deutschland mit Mehreinnahmen in Millionenhöhe rechnen. Wie der Handelsverband Deutschland (HDE) auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage mitteilte, planen rund neun Prozent der Verbraucher Einkäufe für die tollen Tage.



Das beschert den Einzelhändlern laut HDE zusätzliche Umsätze in Höhe von 360 Millionen Euro. Im Vorjahresvergleich steigen die Karnevalsausgaben dem Handelsverband zufolge in diesem Jahr an.