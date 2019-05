In Tripolis liefern sich die Truppen schwere Kämpfe.

Quelle: Hamza Turkia/XinHua/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Libyen hat angesichts von Hunderten Toten eine sofortige Feuerpause für das Bürgerkriegsland gefordert. Bei den Kämpfen um die Hauptstadt Tripolis seien im April 376 Menschen getötet und weitere 1.822 verletzt worden, teilte die WHO per Twitter mit.



Derzeit gibt es vor allem im Süden Tripolis Kämpfe zwischen den Truppen des mächtigen Generals Chalifa Haftar und Truppen, die mit der international anerkannten Regierung in Tripolis verbunden sind.