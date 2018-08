In Iran haben die Feiern zum 39. Jahrestag der islamischen Revolution begonnen. Zu den staatlich koordinierten Kundgebungen in Teheran und anderen Städten werden Millionen Menschen erwartet. Präsident Hassan Rohani will in Teheran eine Rede halten.



Im Februar 1979 hatte ein Aufstand unter Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini zum Zusammenbruch der Monarchie geführt. In diesem Jahr wird der Jahrestag von regimekritischen Demonstrationen zur Jahreswende überschattet.