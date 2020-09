Blumensträuße liegen in der Nähe des Fundorts der 39 Leichen.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Sattelauflieger in Großbritannien verdichten sich die Hinweise, dass Vietnamesen unter den Opfern sind. Am Freitag hatten sich mehrere vietnamesische Familien bei der BBC gemeldet, die Angehörige unter den Toten befürchten.



Die Polizei in der Grafschaft Essex sprach von einem sich noch entwickelnden Bild, was die Nationalitäten der Opfer angehe. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass es sich um Chinesen handele.