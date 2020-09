Spurensicherung nach dem Leichenfund.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Nach dem grausigen Fund von 39 Leichen in einem Lastwagenanhänger nahe London gehen die Ermittler weiter vielen offenen Fragen nach. Britischen Medien zufolge wurden in der Nacht zwei Wohnungen in Nordirland durchsucht - dem Herkunftsland des Lastwagenfahrers.



Bisher ist weiter unklar, ob es sich bei den noch nicht identifizierten Toten um ins Land geschleuste Migranten handelt. Ungeklärt ist auch, ob der unter Mordverdacht festgenommene Fahrer überhaupt wusste, dass die Menschen in dem Anhänger waren.