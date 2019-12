Josef Prusa nutzt seine Geräte, um neue herzustellen - in einer der größten 3D-Drucker-Farmen weltweit. In einer Lagerhalle in Prag arbeiten 550 Geräte rund um die Uhr. Schicht für Schicht tragen sie flüssiges Plastik auf eine beheizte Platine auf - und produzieren so alle Plastikteile, die nötig sind, um die nächsten 3D-Drucker zu bauen. Die Geräte werden gleichzeitig unter Extrembedingungen getestet. Fehler in der Entwicklung können so schnell erkannt und behoben werden.