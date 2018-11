Monarchfalter im Schutzgebiet Piedra Herrada. Archivbild Quelle: Denis Düttmann/dpa

Nach einem bis zu 4.000 Kilometer weiten Flug sind die ersten Monarchfalter in ihrem Winterquartier im Zentrum von Mexiko eingetroffen. Die Vorhut suche nun in den Hochwäldern die besten Plätze für das Überwintern, teilte die Nationale Kommission für Naturschutzgebiete mit.



Die Monarchfalter leben in den USA im Bereich der Großen Seen an der Grenze zu Kanada und in den Rocky Mountains. Wie sich die Schmetterlinge auf ihrer Wanderung orientieren, ist noch nicht vollständig erforscht.