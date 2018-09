Googles Android ist das meistbenutzte Smartphone-System der Welt. Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Google wird die Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 4,34 Milliarden Euro anfechten. Das kündigte ein Sprecher an. Die Kommission kritisiert den Konzern, seine marktbeherrschende Position beim Smartphone-System Android zu missbrauchen.



So müssten Hersteller von Android-Smartphones, die Google-Dienste einbinden wollen, immer ein komplettes Paket aus elf Google-Apps auf die Geräte bringen. Google kontert, dass Android für mehr Auswahl im Smartphone-Geschäft gesorgt habe.