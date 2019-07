Die Hitzewelle in Deutschland hält an.

Der Hitzerekord in Deutschland ist nach vorläufigen Zahlen gebrochen. In Geilenkirchen in NRW wurden 40,5 Grad mit einer anerkannten Messstation der Bundeswehr gemessen. Das bestätigt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ein Sprecher sagte, die Werte werden am Donnerstag überprüft.



Nach DWD-Messungen war der heißeste Ort in Deutschland Saarbrücken, wo 40,2 Grad gemessen wurden. Das lag knapp unter dem bisherigen Hitzerekord von 2015, der im unterfränkischen Kitzingen mit 40,3 Grad gemessen wurde.