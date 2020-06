Der 40. Geburtstag der DDR wurde der letzte

Auf den großen Jahrestag am 7. Oktober 1989 hat sich die Stasi gut vorbereitet. Die "Sicherungsaktion" heißt "Jubiläum 40" und wird vom Staatssicherheits-Minister Erich Mielke selbst unterzeichnet. Die DDR-Oberen wollen den 40. Jahrestag der DDR groß feiern - mit einem Festprogramm, im Palast der Republik, mit Parade und Fackelzug. Dabei gärt es im Land seit langem, die Menschen flüchten massenweise in den Westen. SED-Generalsekretär Erich Honecker, nach längerer Krankheit erst wenige Tage wieder an Deck, will die Flüchtlinge und Demonstranten offiziell totschweigen.