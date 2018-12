Während der rund dreistündigen Show aus Berlin-Adlershof wurden mehrere Projekte vorgestellt, an die die Spendengelder fließen. Schauspielerin Barbara Wussow (57) erzählte unter Tränen von ihrem Besuch in einem Slum auf den Philippinen. Für Lacher sorgte der kleine Fredrik, der dank eines Stammzellenspenders den Blutkrebs besiegte und in der Sendung unbedingt seinen Lehrer grüßen wollte.



Am Ende der Benefizgala wurde die pensionierte Ärztin Elke Mascher aus dem baden-württembergischen Filderstadt, die im Ruhestand regelmäßig nach Nepal fliegt und dort kranke Kinder versorgt, mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet.