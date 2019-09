Die Politik begreife langsam, wie wichtig die Thematik sei. Stork setzt seine Hoffnung unter anderem auf das am vergangenen Freitag beschlossene Klimapaket, aber vor allem auch auf die Politik in den Städten, die sei nämlich ohnehin sehr pragmatisch. "Die wissen jetzt schon, dass wir ein Stauproblem haben. Die wissen jetzt schon, dass sie ihre Funktionsfähigkeit im Verkehr nur mit viel mehr Radverkehr erhalten können", erklärt Stork.



In den Niederlanden und in Dänemark sind Radfahrer deutlich seltener in Unfälle verwickelt. "Dort gibt es genau lesbare Kreuzungen", sagt Stork. "Dort wissen Radfahrer und Autofahrer, wo sie hingehören." Zudem seien Aufstellflächen für Radfahrende so gebaut, dass sie beispielsweise für LKW-Fahrer besser sichtbar sind. In Deutschland fehle ein klares Design noch.