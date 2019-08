Hinzu kamen dann vermehrte Diskussionen um Kriminalität, Sicherheitsbedenken und Terrorismus, die mit der Fluchtbewegung in Verbindung gebracht wurden.

Das änderte sich, als der Eindruck entstand, man könne angesichts der hohen Zahlen nicht allen Hilfe leisten. Hinzu kamen dann vermehrte Diskussionen um Kriminalität, Sicherheitsbedenken und Terrorismus, die mit der Fluchtbewegung in Verbindung gebracht wurden. Ganz ähnlich lief das übrigens in den 1980er Jahren in den USA mit kubanischen Flüchtlingen: Auch da entstanden große Diskussionen um Kriminalität oder um die Frage, ob Castro da eine fünfte Kolonne in die Vereinigten Staaten geschickt haben könnte. Bei den vietnamesischen "Boatpeople" hingegen stellten sich solche Fragen nicht, denn hier wurden über mehrere Jahre insgesamt nur 35.000 in Deutschland aufgenommen. Das galt als ein vertretbares und kontrollierbares Kontingent, das international so abgesprochen war.