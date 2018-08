In New York befindet sich in der Christopher Street noch heute die Schwulenbar "Stonewall Inn", die 1969 Geschichte schrieb. Schwule, aber vor allem Transvestiten wollten sich Willkür und Gewalt der New Yorker Polizei nicht mehr gefallen lassen und wehrten sich gegen die Razzien. Die frustrierte Meute warf Stühle und Steine auf die Polizisten. Sie skandierten "Gay Power" - ein emanzipatorischer Akt mit gravierenden Folgen. Denn die Homosexuellen nahmen die Diskriminierung nicht mehr stillschweigend hin, sondern formierten politische Gruppen, um sich für die Gleichberechtigung einzusetzen. Seitdem erinnert New York am letzten Samstag im Juni, dem Christopher Street Liberation Day, mit einem Straßenumzug an dieses Ereignis. Weltweit schlossen sich weitere Städte an.