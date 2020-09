Zum 40-jährigen Jubiläum der Grünen hat sich Partei-Urgestein Hans-Christian Ströbele zufrieden über den Zustand der Partei geäußert. Vieles von dem, was die Partei zu Gründungszeiten in Sachen Umwelt- und Naturschutz gefordert habe, sei nun Allgemeingut. "Ich denke, wir sind in vielen Punkten in der Mitte der Gesellschaft angekommen", erklärte er im ZDF-Interview. Nur die Abgeordneten seiner Partei seien ihm manchmal zu angepasst.



Ströbele war lange Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Grünen.