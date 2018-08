Nordkorea war 40 Jahre lang die Heimat eines US-Deserteurs. Quelle: Stefan Schaubitzer/dpa

Ein amerikanischer Deserteur, der 40 Jahre lang in Nordkorea gelebt hatte, ist in Japan gestorben. Charles Jenkins sei im Alter von 77 Jahren aus unbekannten Ursachen verstorben, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.



Jenkins war 1965 desertiert, um einem Einsatz im Vietnamkrieg zu entgehen, und hatte sich in das kommunistische Nordkorea abgesetzt. Dort heiratete er später eine Japanerin, die 1978 als 19-Jährige von nordkoreanischen Agenten aus ihrer Heimat entführt worden war.