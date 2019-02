Hajatpour: Islamistische Terrorgruppen verbreiten in Europa Angst und Schrecken. Die politischen Entwicklungen im Nahen Osten und der Zuzug von muslimischen Flüchtlingen bereitet vielen Menschen Sorge. Muslimen übrigens auch. Das Bild, das manche Medien vom Islam verbreiten, ist vom politischen Tagesgeschehen abhängig und nicht immer objektiv oder undifferenziert. Islam, islamische Republik und Islamismus werden in einen Topf geworden. Deswegen brauchen wir in Europa eine aufgeklärte Debatte über all diese Phänomene.