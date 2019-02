Ajatollah Ruhollah Chomeini bei seiner Ankunft am 1. Februar 1979 auf dem Mehrabad Airport in Teheran.

Quelle: AP

Der schiitische Geistliche Ajatollah Ruhollah Chomeini trat inmitten der ersten Unruhen 1963 zum ersten Mal öffentlich gegen den Schah auf. Er wurde verhaftet und ging anschließend ins Exil, was rückblickend oft als Start der Revolution gesehen wird. Nach der Absetzung des Schahs kehrte Chomeini am 1. Februar 1979 aus dem französischen Exil zurück und wurde bei seiner Landung in Teheran von 2.000 Anhängern begeistert empfangen.



Am 1. April rief Chomeini die Islamische Republik aus, nachdem am Vortag offiziellen Angaben zufolge 98 Prozent der Iraner in einem Referendum dafür gestimmt hatten. In einer Abstimmung ohne wirkliche Wahlmöglichkeit. In kurzer Zeit gelang Chomeini der Umbau des politischen Systems in eine auf ihn zugeschnittene Theokratie: der Iran verstand sich nun als Gottesstaat.