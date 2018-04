Das gilt für die Gespräche, die in etwa fünf Minuten dauern, was lang ist in Twitter-Zeiten von 140 oder auch 280 Zeichen. Das gilt gleichermaßen für die Filmbeiträge, die mit knapp drei Minuten wesentlich mehr Platz haben als in anderen News-Sendungen. Natürlich kann nicht jeder Beitrag vollumfassende Objektivität garantieren, aber in der Summe ist unser Ziel, möglichst rundum fair zu berichten. Das heute-journal besteht zudem aus zwei Teilen: neben dem Magazin auch die nüchternen Nachrichtenblöcke. Die sollen weitgehend nüchtern und wenig interpretierbar sein.