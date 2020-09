Der Mord soll im Schlosspark begangen worden sein. Archivbild

Quelle: Michael Donhauser/dpa

Ein 57 Jahre alter Mann muss sich vor dem Landgericht Aschaffenburg verantworten, weil er vor 40 Jahren einen Sexualmord an einem jungen Mädchen begangen haben soll. Die Ermittler waren Jahrzehnte nach der Tat auf ihn gekommen, nachdem sie ihm die Spuren einer Bisswunde zuordnen konnten, die er der 15-Jährigen 1979 zugefügt haben soll.



Die Anklage wirft dem Mann vor, das Mädchen damals nach einem Stenokurs in den Aschaffenburger Schlosspark gebracht, sich an ihr vergangen und sie dann getötet zu haben.