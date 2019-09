Für Kurator Mark-Stefan Tietze hat die "Titanic" in den vergangenen vier Jahrzehnten eine "eminent wichtige" Bedeutung: "Sie hat die freie und wilde Satire in Deutschland überhaupt erst an den Zeitschriftenkiosk gebracht." Und: "Anhand der 40 Jahrgänge kann man so etwas wie eine alternative Chronik der deutschen Geschichte lesen."



Was er dem Magazin zum Geburtstag wünscht? "Mir persönlich wünsche ich, dass es die "Titanic" noch sehr lange in Printform gibt, was natürlich in heutigen Zeiten ein wahnsinniger Wunsch ist." Und er hoffe, dass sie weiterhin so lustig und nervig bleibe. Das sei ein bisschen wie beim Zahnarzt: Das tue auch weh und sei nervig, "aber hinterher geht's einem besser."