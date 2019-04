Die Regierung von Präsident Trump wird die Atomindustrie in den USA erneuern und wiederbeleben. Energieminister Rick Perry

Trotzdem ist einer der beiden Reaktoren auf Three Mile Island bis heute in Betrieb. Und die Atomindustrie in den USA arbeitet an einem Comeback. Das Argument: Atomstrom sei in Zeiten von globaler Erwärmung und Klimawandel eine saubere und sichere Alternative zu Kohle oder Gas.



Energieminister Rick Perry hat gerade angekündigt, dass Atomenergie in Amerika wieder "cool" werden soll. "Die Regierung von Präsident Trump wird die Atomindustrie in den USA erneuern und wiederbeleben", heißt es aus dem Energieministerium.