Ein Mann arbeitet an einem Schraubstock. Archivbild

Quelle: Maja Hitij/dpa

Im Handwerk machen in diesem Jahr mehr junge Flüchtlinge eine Lehre. "Wir haben jetzt rund 18.000 Geflüchtete aus den acht häufigsten Asylzugangsländern in der Ausbildung, das sind um die 40 Prozent mehr als im Vorjahr", sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer dem "Tagesspiegel".



"Wir übernehmen diese Integrationsleistung, weil wir das können, doch der Aufwand ist schon enorm", so Wollseifer. Daher müssten die, die bereits hier sind und ausgebildet worden seien, auch dableiben können.