Die Linke kritisiert den Trend zur Leiharbeit. Quelle: Bodo Schackow/ZB/dpa

Die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland ist seit 2007 innerhalb von zehn Jahren um 43 Prozent gestiegen. Ende 2017 waren 1.031.589 Menschen in dieser Beschäftigungsform tätig. Das waren fast 39.000 mehr als Ende 2016. Ende 2007 hatte die Zahl der Leiharbeiter bei 721.345 gelegen.



Knapp 40 Prozent hatten 90 Tage nach Ende der Beschäftigung in Leiharbeit noch keinen neuen Job. Rund 60 Prozent hatten eine neue Beschäftigung - rund 40 Prozent allerdings erneut in der Leiharbeit.