Polizisten in Istanbul. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Vor der Silvesternacht verschärft die Türkei die Sicherheitsvorkehrungen massiv. Allein in der Millionenmetropole Istanbul seien rund 39.000 Polizisten und Wachmänner im Einsatz, sagte ein Sprecher. "Jeder einzelne Polizist wird im Dienst sein."



Landesweit sollen fast 400.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Türkischen Sicherheitskräften steckt weiter ein schwerer Anschlag in der Silvesternacht 2016/17 in den Knochen. Damals hatte ein Attentäter in einem Club am Bosporus 39 Menschen getötet.