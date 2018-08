Nach 2017 schon wieder Flächenbrände in Portugal. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Im Hinterland der portugiesischen Touristenregionen an der Algarve ist ein Flächenbrand ausgebrochen. Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpften mit der Unterstützung von neun Löschhubschraubern und -flugzeugen gegen das Feuer an der Monchique-Bergkette.



Die Bewohner eines Dorfes wurden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr war nach Angaben des Zivilschutzes mit insgesamt 121 Fahrzeugen im Einsatz, um zwei vom Wind angefachte Feuerfronten in dem schwer zugänglichen Gebiet zu bekämpfen.