Kanzleramtsminister Helge Braun.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Das Bundeskanzleramt in Berlin soll um einen Neubau erweitert werden. Angesichts der zunehmenden Zahl von Mitarbeitern und neuer Aufgaben in der Regierungszentrale sei die Ergänzung notwendig, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun. Auch Kanzlerin Merkel sei in die Planungen eingeweiht. Das Bürogebäude werde bis 2028 im Kanzlerpark neben der Spree entstehen.



Das Projekt soll mindestens 460 Millionen Euro kosten. In dem zweckorientierten Neubau sollen auf sechs Geschossen 400 Büros entstehen.