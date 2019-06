Ein Stahlwerk in Salzgitter. Symbolbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die EU beklagt eine Rekordzahl an internationalen Handelsbarrieren. 2018 seien in Drittstaaten 45 neue Maßnahmen in Kraft getreten, teilte die EU-Kommission mit. Die Gesamtzahl ungerechtfertigter Handels- und Investitionshemmnisse belaufe sich damit auf 425, was einem neuen Rekordhoch entspreche.



Als ein Beispiel nannte die Behörde die US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte. Zugleich betonte sie, dass die meisten Handels- und Investitionshemmnisse aus China und Russland kämen.