Erich Sixt spricht bei der Bilanz-Pressekonferenz.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Deutschlands größter Autovermieter Sixt hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr auf 439 Millionen Euro verdoppelt. Dazu trug zum einen die wachsende Nachfrage nach Mietwagen im Inland und noch stärker im Ausland bei, zum anderen der Verkauf der Beteiligung am Carsharing-Unternehmen DriveNow an den Partner BMW.



Für das laufende Jahr stellte Vorstandschef Erich Sixt heute einen deutlichen Umsatzanstieg und ein stabiles Ergebnis vor Steuern in Aussicht.