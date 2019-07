Das Seenotrettungsschiff «Alan Kurdi» im Mittelmeer. Archivbild

Quelle: Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat mit ihrem Schiff "Alan Kurdi" 44 Migranten im Mittelmeer gerettet. Der Einsatz sei in Kooperation mit den maltesischen Behörden erfolgt, teilte Sea Eye auf Twitter mit. Die Menschen seien auf einem Holzboot unterwegs gewesen.



"Ein Schiff der maltesischen Marine ist nun auf dem Weg, um sie von der #AlanKurdi zu übernehmen und an Land zu bringen", twitterte Sea-Eye. Erst am Sonntag war Malta bereit, 65 von Sea-Eye gerettete Migranten an Land zu lassen.