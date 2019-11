44 Millionen Jahre alte Raupe in Bernstein entdeckt.

Quelle: Artur Michalski/SNSB – Zoologische Staatssammlung München/dpa

Wissenschaftler haben erstmals ein Exemplar einer Großschmetterlingsraupe in Baltischem Bernstein entdeckt. Bei dem 44 Millionen Jahre alten Fossil handele es sich um eine Larve aus der Gruppe der Spannerfalter, teilte die Zoologische Staatssammlung München mit.



Das Forscherteam präsentiert die Raupe in der Fachzeitschrift "Scientific Reports". "Raupen-Funde im Bernstein sind in jedem Fall Seltenheiten, im Baltischen Bernstein ist dies überhaupt das erste derartige Großschmetterlings-Fossil", sagte Mitautor Axel Hausmann.