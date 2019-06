Der Ökostrom-Anteil erreichte ein Rekordhoch. Archivbild.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Ökostrom-Anteil in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2019 auf ein Rekordhoch geklettert. Vor allem das windige Wetter führte dazu, dass die erneuerbaren Energien 44 Prozent des Stromverbrauchs deckten, zeigen vorläufige Berechnungen des Energieverbands BDEW. Im Vorjahreszeitraum waren es erst 39 Prozent.



Am meisten Ökostrom produzierten demnach Windräder an Land, sie lieferten 18 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018. Windkraft auf dem Meer legte sogar um 30 Prozent zu.