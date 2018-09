Elefantkuh Birma (r.) und der afrikanische Elefant Mwana. Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

45 Jahre hat die Elefantenkuh Birma zum Zoo Magdeburg gehört - nun ist sie wegen Altersschwäche eingeschläfert worden. "Wir sind unendlich traurig über den Tod von Birma, unserer asiatischen Elefantenkuh. Birma war nicht nur ein Elefant, sie war eine Berühmtheit in Magdeburg und für alle Besucher des Zoos", sagte Zoodirektor Kai Perret.



Birma war 1970 in Sri Lanka geboren worden und lebte seit 1973 im Zoo Magdeburg. In den vergangenen Wochen sei sie immer wieder in tierärztlicher Behandlung gewesen.