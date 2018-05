Ein UN-Hilfskonvoi ist auf dem Weg nach Ost-Ghuta. Archivbild Quelle: Xinhua

Die Vereinten Nationen wollen erstmals seit der Eskalation der Gewalt im belagerten Ost-Ghuta dringend benötigte Hilfslieferungen in die syrische Region bringen. "Die Mission ist gestartet, und wir sind auf unserem Weg in das Gebiet", sagte Linda Tom, Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocha.



Der Konvoi besteht Ocha-Angaben zufolge aus 46 Lastwagen mit medizinischer Hilfe und Nahrungsmitteln für 27.500 Menschen. Die humanitäre Situation in der Region ist Hilfsorganisationen zufolge desaströs.