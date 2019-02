Geflüchtete können die «Sea-Watch» endlich verlassen. Archivbild

Quelle: Salvatore Cavalli/AP/dpa

Das Rettungsschiff der Hilfsorganisation Sea-Watch hat im Hafen von Catania angelegt. Die "Sea-Watch 3" lief in der sizilianischen Stadt ein, nachdem Italien sich mit anderen EU-Staaten auf die Verteilung der 47 Migranten an Bord geeinigt hatte.



In Catania befürchtet die Berliner Hilfsorganisation juristische Probleme. "Die #SeaWatch 3 wurde nach Catania beordert. Weg von einem sicheren Hafen, in eine Stadt, deren Staatsanwalt bekannt für seine Agenda gegen NGOs ist", twitterte Sea-Watch.