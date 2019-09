Statistik über Arbeitsstunden in Deutschland. Archivbild

Quelle: Markus Scholz/dpa

Jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland verbrachte 2018 mehr als 48 Stunden pro Woche auf der Arbeit. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. Unter den Männern waren es 12,2 Prozent, bei den Frauen mit sechs Prozent halb so viele.



Je älter der Beschäftigte, desto länger sind seine Arbeitszeiten. Einer der Gründe für überlange Arbeitszeiten ist der hohe Anteil an Führungskräften. Diese sind eher älter und männlich. Die durchschnittliche Arbeitszeit liegt bei 41 Stunden pro Woche.