Das Konzert auf dem Johannisplatz startete am späten Nachmittag mit einer Schweigeminute. Laut Stadtverwaltung kamen rund 50.000 Menschen zu der Veranstaltung nahe der Johanniskirche zusammen. Auch angrenzende Straßen waren mit Besuchern gefüllt. Auf Plakaten standen Slogans wie "Menschenrechte statt rechte Menschen" und "Wir alle wollen leben ohne Angst und Hass". Wegen der vielen Konzertbesucher untersagte die Versammlungsbehörde weitere Kundgebungen und Spontanversammlungen in der Innenstadt, etwa des thüringischen "Pegida"-Ablegers "Thügida".



Vereinzelt Kritik aus Union und FDP gab es gegen eine Unterstützung des Konzertes durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hatte einen entsprechenden Veranstaltungshinweis auf Facebook geteilt. Die Kritik entzündete sich an der Teilnahme der Band Feine Sahne Fischfilet, die 2011 im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern als linksextrem aufgeführt worden war.