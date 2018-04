Die Proteste richten sich gegen Sargsjans Machtfülle. Quelle: Aram Kirakosyan/PAN Photo/AP/dpa

In Armenien sind laut Polizei bei Protesten gegen die Regierung mindestens 70 Demonstranten festgenommen worden. Darunter seien zwei Personen mit Verbindungen zur Opposition, weil sie verdächtigt würden, Bombenanschläge an öffentlichen Orten vorbereitet zu haben, teilte der nationale Sicherheitsdienst mit.



Es versammelten sich rund 50.000 Protestierende in der Hauptstadt Eriwan, um ihrem Unmut Luft zu machen. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Sersch Sargsjan.