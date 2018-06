Ende 1967 kämpften mehr als 500.000 amerikanische Soldaten in Vietnam, der Krieg kostete Milliarden und wurde an der Heimatfront immer unpopulärer. Frieden war auch nach 13 Jahren nicht in Sicht. An der New Yorker Columbia University besetzten Studenten mehrere Gebäude und nahmen einen Dekan als Geisel. Aber es waren längst nicht mehr nur Studenten, die bei Anti-Kriegs-Demonstrationen protestierten. Vietnam-Veteranen, viele im Rollstuhl oder auf Krücken, schlossen sich an. Vor laufenden Kameras warfen sie ihre Orden weg. Die Fernseh-Berichterstattung brachte den Krieg und die Proteste live in Millionen amerikanischer Wohnzimmer.