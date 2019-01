Zum 50. Jahrestag: Neues Woodstock-Festival geplant. Archivbild

Quelle: Marty Lederhandler/AP/dpa

Genau 50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Festival, bei dem Stars wie Jimi Hendrix und Janis Joplin auftraten, plant einer der Original-Organisatoren eine Neuauflage. Vom 16. bis 18. August wolle er in dem Ort Watkins Glen im Norden des Bundesstaates New York ein Woodstock-Festival veranstalten, sagte Michael Lang der "New York Times".



Zuvor hatte bereits das Kulturzentrum in Bethel, dem Ort in dem das Woodstock-Festival stattgefunden hatte, eine Veranstaltung zum Jubiläum angekündigt.