Seine letzte Rede hielt King in der Nacht vor dem Mord. Heute meint man, Vorahnungen zu hören. Schwere Zeiten würden kommen, rief King. "Aber mir macht das nichts aus. Weil ich auf dem Gipfel des Berges war... Und ich habe das gelobte Land gesehen. Ich gelange dorthin vielleicht nicht zusammen mit Euch." Die Versammelten sollten wissen, dass wir, "als ein Volk in das gelobte Land kommen werden".



Nach dem Mord explodierten Städte. In Chicago berichtete die örtliche Zeitung von einem "höllischen Wochenende", Plünderungen und Bränden. Bürgermeister Richard Daley habe der Polizei befohlen, "jeden mit einem Molotow-Cocktail in der Hand" zu erschießen. Rauch hing auch über Washington. Straßenzüge standen in Flammen. Im ganzen Land sollen bei den Aufständen etwa 50 Menschen getötet worden sein.