"Das ist frustrierend", schimpfte damals einer der Wissenschaftler, die viele Monate in die Entwicklung des Radar-Instruments gesteckt hatten. Das Gelenk blockierte, weil das Material die Kälte des Alls nicht vertragen hatte. Das Team in Darmstadt kam schließlich auf eine eigentlich einfache, aber dennoch kniffelige Idee: Sie drehten "Mars Express" in die pralle Sonne, um den Radararm aufzuheizen. Außerdem wurde die Sonde in Rotation versetzt, um die Fliehkraft zu nutzen. Der Arm klappte schließlich aus. "Mars Express" dreht noch heute seine Runden um den Roten Planeten.